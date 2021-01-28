عاصم الجزار: طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة في 5 مدن جديدة

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة، وهى (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة).
وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.
وأشار الجزار، إلى أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان، مضيفاً أن التفاصيل، وتشمل (شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد)، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/2/2021.
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