آبل تهيمن على أكثر من 23% من سوق الهواتف الذكية العالمية

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_ أظهرت بيانات آي.دي.سي أن شركة آبل هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وقفزت إلى صدارة إحصاء الفائزين، إذ ارتفعت شحناتها 22 بالمئة.
وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4 بالمئة من 19.9 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.
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