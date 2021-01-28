مال وأعمال

الوطنية للتعليم السعودية تستوفي شروط اتفاقية شراء ريفان للتشغيل المحدودة

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دوت الخليج – أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم “الوطنية للتعليم”، اليوم الخميس، إتمام استيفاء جميع الشروط المسبقة لإتمام اتفاقية شراء كامل حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة).

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إنها حصلت على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

وأضافت “الوطنية للتعليم”، أنه بعد اكتمال الشروط انتقلت ملكية كامل الحصص في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم، وتم تعديل عقد التأسيس لشركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة.

كانت “الوطنية للتعليم”، قد أبرمت في 28 أكتوبر 2020، اتفاقية لشراء كامل حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة، وهي 2000 حصة والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، وذلك مقابل 946 ألف ريال (تعادل نحو 252.07 ألف دولار).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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