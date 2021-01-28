مال وأعمال

أغذية الإماراتية تستحوذ على مخبز وحلويات الفيصل الكويتية

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دوت الخليج – أعلنت مجموعة أغذية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، استكمال صفقة الاستحواذ على كامل رأسمال شركة مخبز وحلويات الفيصل، في دولة الكويت.

وقالت الشركة في بيان للسوق، إنها تسعى من خلال الصفقة إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع محفظتها من المنتجات الاستهلاكية، فضلاً عن توفير أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل لمساهمي المجموعة.

وأشارت الشركة إلى تواجدها في السوق الكويتية، عبر مشروع مشترك مع شركة الرمّاح الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة، لإنتاج مياه العين.

وذكرت شركة أغذية الإماراتية أنه من المقرر أن تسهم اتفاقية الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل في زيادة حجم أعمالها في دولة الكويت بنحو أربعة أضعاف.

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ولم تذكر الشركة الإماراتية في بيانها، قيمة الصفقة.

تأسست شركة مخبز وحلويات الفيصل، عام 1991، والتي تعد من أشهر العلامات التجارية في دولة الكويت؛ لاسيما وأنها تمتلك محفظة متنوعة من المنتجات الفاخرة المتوفرة في جميع منافذ بيع المأكولات بالتجزئة في الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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