فريق منظمة الصحة يبدأ العمل الميداني في ووهان لتتبع منشأ كورونا

– غادر فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يحقق في منشأ فيروس كورونا فندق الحجر الصحي بمدينة ووهان الصينية يوم الخميس ليبدأ العمل الميداني بعد أسبوعين من وصوله للمدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر 2019.

وشابت تلك المهمة التأخيرات والمخاوف المتعلقة بإتاحة المعلومات وتراشق كلامي بين الصين والولايات المتحدة التي تتهم بكين بإخفاء حجم تفشي الفيروس، كما انتقدت شروط الزيارة التي نفذ بموجبها خبراء صينيون المرحلة الأولى من البحث.

وغادر فريق منظمة الصحة الفندق بعد الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي بقليل (0700 بتوقيت جرينتش) دون التحدث للصحفيين الذين كانوا على مسافة وخلف حاجز أصفر، واستقلوا حافلة ارتدى سائقها سترة وقاية كاملة.

ويقود بيتر بن إمبيرك، كبير خبراء منظمة الصحة في الأمراض التي تنتقل من الحيوانات لأنواع أخرى، فريق التحقيق الذي عمل عبر دائرة تلفزيونية خلال فترة الحجر. ومن المتوقع بقاء الفريق في الصين لأسبوعين آخرين.

وحاولت منظمة الصحة خفض سقف التوقعات المتعلقة بتوصل الفريق لنتائج.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة للصحفيين هذا الشهر “ليس هناك ضمانات للوصول لإجابات… إنها مهمة صعبة”.