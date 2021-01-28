نيوم تجري محادثات لاختيار شريك رئيسي للحوسبة السحابية

_ قال رئيس قطاع العلوم التقنية والرقمية جوزيف برادلي في مدينة نيوم، إنه يتم إجراء محادثات مع شركات لاختيار شريك رئيسي من أجل أول صفقاته في الحوسبة السحابية، والذي يضع الأساس للخدمات فائقة التكنولوجيا في منطقته الرئيسية للأعمال التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

تأتي المحادثات مع شركات تكنولوجيا محلية وعالمية بعد الشراكة في الآونة الأخيرة بين شركة تابعة لعملاق النفط أرامكو السعودية وجوجل لتقديم خدماتها السحابية للمملكة، كما أبرمت شركة الاتصالات السعودية صفقة مماثلة مع علي بابا كلاود.

وقال: “من منظور حوسبي، نرى الكثير من الفرص لشراكات مع مزودين… كبار. وتابع: “نحن في المراحل النهائية للمفاوضات مع عدد منهم”، وفقا لرويترز.

وأعلنت نيوم، وهي مدعومة من الصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار، في العام الماضي عن صفقة مع مجموعة إس.تي.سي السعودية لإنشاء شبكة لتكنولوجيا الجيل الخامس من أجل المدن “الإدراكية” التي تخطط لها.

والمشروع الرئيسي لنيوم هو منطقة خالية من انبعاثات الكربون تسمى ذا لاين.

وقال برادلي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في سيسكو سيستمز، إن بناءها سيبدأ هذا العام ومن المقرر إتمام المرحلة الأولى بحلول 2025.

الخطة التي كشف عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاشر من يناير هي أول مشروع بناء رئيسي بهدف تنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتعتزم نيوم بناء نظام تشغيل يشمل كافة المدينة معتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الأعمال لاستغلال أفضل لبيانات سكانها.