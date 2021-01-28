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طيران الإمارات تلزم جميع الركاب بتقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لدخول دبي

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وكالات _ أعلنت طيران الإمارات أنه يجب على جميع الركاب الذين يصلون إلى دبي من أي نقطة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي تقديم شهادة اختبار بي سي آر سلبية، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

وقالت الناقلة في تحديث عبر موقعها على الإنترنت، إنه يجب إجراء اختبار كورونا قبل 72 ساعة على الأقل من موعد المغادرة.

وأضافت “يعفى مواطنو دولة الإمارات من ذلك، لكن سيطلب منهم إجراء اختبار “بي سي آر” عند الوصول إلى مطار دبي”.

وتابعت “طيران الإمارات”، “سيطلب من المسافرين الذين يصلون إلى دبي من دول معينة إجراء اختبار “بي سي آر” آخر عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، فيما ينبغي على جميع الركاب الذين يمرون عبر دبي التأكد من امتثالهم لمتطلبات الدخول في وجهاتهم النهائية”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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