إيرادات فيسبوك تنمو 33% إلى 28.07 مليار دولار في الربع الأخير من 2020

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– تجاوزت الإيرادات الفصلية لشركة فيسبوك التوقعات بشكل كبير، وذلك بعد نشاط مكثف للإعلانات من شركات تجارة التجزئة الإلكترونية في موسم العطلات، لكنها حذرت من أن تعديلات آبل الوشيكة بشأن الخصوصية قد تضر بالإيرادات، إذ تتعارض مع الاستهداف الإعلاني.
وقالت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم إنها تتوقع أن تواجه “الكثير من الرياح المعاكسة على صعيد الاستهداف الإعلاني في 2021”.
وتتوقع فيسبوك أن تحديث آبل لنظامها التشغيلي آي.أو.إس 14 لهواتف آيفون قد يبدأ في التأثير سلبا على الإيرادات في نهاية الربع الأول.
واستقر سهم الشركة بعد ساعات من تراجعه في البداية.
وقالت الشركة إن زيادة نشاط التجارة الإلكترونية بفعل الجائحة والتحول في الطلب الاستهلاكي إلى السلع بدلا من الخدمات عزز نمو الإيرادات التي تفتر على نحو مطرد مع نضوج أنشطتها.
وزادت الإيرادات الكلية، المؤلفة كلها تقريبا من مبيعات الإعلانات، 33 بالمئة إلى 28.07 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر مقارنة مع 21.08 مليار دولار قبل عام.
وكان متوسط توقعات المحللين أن تحقق فيسبوك إيرادات فصلية 26.44 مليار دولار وفقا لبيانات من آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
وبلغ صافي الربح 11.22 مليار دولار أو 3.88 دولار للسهم مقارنة مع 7.35 مليار دولار أو 2.56 دولار للسهم.
وزاد المستخدمون النشطون شهريا 12 بالمئة إلى 2.80 مليار وهو ما يتجاوز 2.75 مليار في توقعات المحللين.
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