سوق دبي المالي ينهي التداولات على تراجع بأكثر من 1%

وكالات _ حقق المؤشر العام في سوق دبي المالي، انخفاضا قويا بختام تداول جلسة اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر بنحو 29.20 نقطة أو بنسبة 1.07% ليستقر عند مستويات 2697.15 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى 175 مليون سهم، وبما يقدر قيمته بحوالي 285 مليون درهم إماراتي.

ولقد تم تنفيذ التداولات على 3276 صفقة، حيث ارتفعت أسعار 5 سهما، بينما استقرت أسعار 4 شركات دون تغيير، بينما انخفضت أسعار 23 شركة بنهاية تداولات بورصة دبي اليوم الخميس. وتم التداول على حوالي 32 شركة.

وفي الوقت ذاته، انخفض سوق أبوظبي المالي أيضا وتحديدا بنسبة 0.35 % بختام تداول اليوم ليستقر عند مستويات 5641.77 نقطة، بعد أن تم التداول على نحو 90 مليون سهم، وبقيمة مالية تقدر بحوالي 452 مليون درهم من خلال تنفيذ 2577 صفقة، واستقرت قيمة أسهم سوق أبوظبي المالي عند 809.606 مليار درهم بنهاية تداول اليوم.