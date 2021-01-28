محمد بن سلمان: قد يتم طرح المزيد من أسهم أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات العامة

العربية نت _ قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه قد يتم طرح المزيد من أسهم شركة أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف :”لدينا الكثير من الأصول في صندوق الاستثمارات بتقييم “صفر” لذلك سترتفع قيمتها”.

إلى ذلك، شدد محمد بن سلمان على أن رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات لن يكون صعبا.