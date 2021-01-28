طلبات إعانة البطالة الأمربكية تتراجع إلى 847 ألف

وكالات _ أظهرت بيانات صدرت اليوم، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة قد تراجع بأكثر من المتوقع، ليثير هذا التراجع بعض الأمل المطلوب للغاية وسط استمرار وباء كورونا في تعطيل الأعمال في البلاد.

وفي تقريره الأسبوعي المعتاد، ذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مطالبات البطالة الأولية للأسبوع الماضي، قد انخفض إلى 847 ألف شخص، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب تراجع المطالبات إلى 875 ألفاً، من رقم الأسبوع الماضي والبالغ 914 ألفاً، والذي تم تعديله في تقرير اليوم، من القراءة الأولية البالغة 900 ألاف مطالبة.

كما ذكر التقرير كذلك أن المطالبات المستمرة، والتي يتم احتسابها للأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تُحتسب له المطالبات الأولية، قد سقطت إلى 4.771 مليون مطالبة، من رقم الأسبوع الماضي الذي تم تعديله ليصبح 4.974 مليون.

وكانت التوقعات تترقب ثبات هذا الرقم عند القراءة الأولية التي تم إعلانها الأسبوع الماضي، والتي بلغت 5.054 مليون.