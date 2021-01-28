معلومات الوزراء ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم تفاعلا مع أزمة كورونا

دوت الخليج – حل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقائمة أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس “كورونا”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لمراكز الفكر على مستوى العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة “بنسلفانيا” الأمريكية.

وجرى تنظيم المؤتمر هذا العام تحت عنوان “لماذا تعد مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات”، وبمشاركة أكثر من 750 خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين بالإضافة إلى 450 منظمة دولية.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس المركز وجميع الباحثين به، على ما تحقق، مشيدا بالجهود المبذولة في الآونة الأخيرة من جميع الباحثين بالمركز، ومؤكدا تقديم المساندة الكاملة ليقوم المركز بدوره الرئيسى في دعم متخذ القرار.

وضمت القائمة المعلن عنها مراكز فكر كبرى بدول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهونج كونج، وبلجيكا، وهولندا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة.

واستهل جيم ماكين، مدير برنامج مراكز الفكر بجامعة بنسلفانيا، كلمته بالحديث عن أزمة كورونا، باعتبارها كاشفة للدور الحقيقي لمراكز الفكر في أوقات الازمات.

وأشار إلى أنه بدءًا من أكتوبر 2020 بدأت مجموعات عمل بجامعة بنسلفانيا في تلقي جهود مراكز الفكر علي مدار العام في مواجهة كورونا، وتقييمها وفقا لمعايير مختلفة، أهمها: مدى تأثير مبادراتها في التقليل من الآثار السلبية للأزمة، فضلا عن قدرتها على التنسيق مع متخذي القرار للحد من الآثار السلبية للفيروس.

وأضاف أن مجموعات العمل انتهت أعمالها باختيار 20 مركز فكر أسهمت بجهود متميزة علي مدار العام – أحدثت أثرا وتغييرا – سواء بإصدارات أو مواقع إلكترونية أو بأبحاث ذات صلة.

وفي كلمة خلال المؤتمر، أوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز أن اختياره ضمن أفضل مراكز الفكر تأثيرا يرسخ أسلوب عمل الحكومة المصرية الجديد في إدارة ملفاتها الداخلية، واعتمادها علي أفضل الأساليب العلمية ومنهجيات العمل الدقيقة والواضحة في اتخاذ قراراتها.

وأشار إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عددا من القرارات الاستباقية للتعامل مع أزمة كورونا، بتشكيل لجان وزارية في ملفات مختلفة، كان مركز المعلومات عضوا مشاركا فيها.

وتابع: وهو ما سمح للمركز بالمشاركة في ثلاث مبادرات رئيسية، الأولى: إنشاء الموقع الإلكتروني Care.gov.eg الذي يقدم أحدث المستجدات المحلية والعالمية حول فيروس “كورونا” المستجد.

والثانية: التنسيق مع الوزارات المصرية المعنية وتدشين موقع “أهالينا” كمبادرة من الحكومة المصرية بشراكة مجتمعية؛ لدعم العمالة غير المنتظمة خلال أوقات الأزمة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية، وحماية الأسر التي تضررت جراء أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

والثالثة: إصدار المركز سلسلة من الإصدارات المتنوعة حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد سواء علي الإقتصاد العالمي أو المحلي والقطاعات المختلفة.

وأعُلن التصنيف الدولي لمراكز الفكرعلى مستوى العالم، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، ووفقا للكتاب الذي أعلنت عنه الجامعة ونتائج المؤتمر، فإن مركز معلومات مجلس الوزراء قد حقق النتائج التالية:

• ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم فى التعامل مع كورونا (ولا يوجد ترتيب محدد).

• احتل رقم 21 من إجمالي 64 مركز فكر على مستوى العالم .. كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد تم تطويره بواسطة مركز فكر خلال عام 2020 ولا يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه في هذا الموضوع، وهي أول مرة يحصل فيها المركز على هذا التصنيف.

• تحسن ترتيبه ليحتل رقم 14 على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط من إجمالي 101 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، وذلك مقارنة بالمركز 19 من إجمالي 102 مركز فكر لعام 2019، وهو أفضل موقع حصل عليه المركز منذ إنشائه.

• كما جاء المركز في الترتيب 30 كأفضل مركز فكر حكومي من إجمالي 73 مركز فكر حكومي على مستوى العالم.