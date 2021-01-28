المركزي السعودي: سنضخ 6 تريليونات خلال 10 سنوات لدعم الاقتصاد

العربية دوت نت – قال محافظ البنك المركزي المصري السعودي ، فهد المبارك، إن المملكة كانت سعيدة بترأسها مجموعة العشرين العام الماضي، حيث تم العمل سويا في سبيل إطلاق المبادرات لاحتواء فيروس كورونا والعديد من الرزم التحفيزية لدعم الاقتصاد العالمي.

وأشار في جلسة جمعته بوزير المالية الفرنسي برونو لو مير في فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار إلى أن مجموعة العشرين خصصت 22 مليار دولار للبحث عن لقاح لكورونا، ولعمليات التوزيع.

إلى ذلك، أضاف أنه تم ضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للحد من أضرار كورونا، إلى جانب تجميد الديون المترتبة على الدول الفقيرة.

وكشف المبارك أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ 6 تريليونات دولار في السنوات العشر القادمة لدعم القطاعات الجديدة والثقافة والسياحة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك بنية تحتية جذابة وتدعم القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة SME’s.