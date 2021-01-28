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رئيس كومرتس بنك الجديد يخطط لإلغاء 10 آلاف وظيفة

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CairoBank

– يريد الرئيس التنفيذي الجديد لكومرتس بنك، مانفريد نوف، إلغاء 10 آلاف وظيفة وإغلاق مئات الفروع، في إطار تعديل على الاستراتيجية أُعلن بعد أسابيع فقط من توليه أعلى منصب في ثاني أكبر بنوك ألمانيا.

تأمل إدارة البنك في أن تنعش خطط الإصلاح التي كشف عنها، اليوم الخميس، حظوظ المجموعة المملوكة جزئيا للدولة، والتي تجد صعوبة في زيادة الأرباح في ظل تغييرات للمسؤولين التنفيذيين وعدم استقرار الاستراتيجية. ولم يتعاف البنك بالكامل بعد حزمة إنقاذ من الحكومة خلال الأزمة المالية الأخيرة.

وقال نوف في بيان “سنحد من التعقيد ونخفض التكاليف على نحو شامل. أهدافنا طموح للغاية”.

وأفاد البنك أنه من المقرر وضع اللمسات النهائية بحلول الثالث من فبراير على خطة تقليص قوة العمل بنحو الربع وخفض حجم شبكة الفروع من 800 إلى 450 بحلول 2024.

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وقال البنك إن الخطط مازالت قيد النقاش من المجلس الإشرافي وتستلزم موافقة إدارية نهائية، لكنها أُعلنت بعد تقارير إعلامية ذكرتها في وقت سابق من اليوم.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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