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ملك المغرب يطلق حملة التطعيم ضد كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

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سكاي نيوز عربية – تلقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في القصر الملكي بمدينة فاس، وسط البلاد.

وأشرف الملك محمد السادس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد العدوى المسببة لمرض “كوفيد 19″، بحسب موقع “هسبريس” المغربي.

وذكر المصدر أن الملك أعطى تعليماته، حتى يكون التطعيم ضد كورونا مجانيا في البلاد، من أجل تحقيق المناعة لدى جميع مكونات الشعب.

وتراهن السلطات الصحية في المغرب على تلقيح 80% من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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ويرتقب أن تجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد”، ثم تسلم شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

وسجل المغرب أكثر من 469 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، توفي 8224 منهم، فيما تماثل ما يزيد عن 447 ألف منهم.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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