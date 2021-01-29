- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تركيز السوق على بواعث القلق من أن تأخر توزيع اللقاحات وفرض قيود جديدة على السفر قد يضغط على الطلب مما أضعف أثر تراجع الدولار وانخفاض حاد لمخزون الخام الأمريكي.
نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 28 سنتا بما يعادل 0.5% ليتحدد سعر التسوية عند 55.53 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 51 سنتا أو 1% عند 52.34 دولار.
وفي ظل حلول أجل عقد برنت لشهر مارس غدا الجمعة، زادت علاوة عقد أقرب استحقاق فوق ثاني أقرب شهر إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 لليوم الرابع على التوالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تهبط وسط مخاوف حيال الطلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.