أسعار النفط تهبط وسط مخاوف حيال الطلب

سي إن بي سي – تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تركيز السوق على بواعث القلق من أن تأخر توزيع اللقاحات وفرض قيود جديدة على السفر قد يضغط على الطلب مما أضعف أثر تراجع الدولار وانخفاض حاد لمخزون الخام الأمريكي.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 28 سنتا بما يعادل 0.5% ليتحدد سعر التسوية عند 55.53 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 51 سنتا أو 1% عند 52.34 دولار.

وفي ظل حلول أجل عقد برنت لشهر مارس غدا الجمعة، زادت علاوة عقد أقرب استحقاق فوق ثاني أقرب شهر إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 لليوم الرابع على التوالي.