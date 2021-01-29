الجزائر تتسلم أول شحنة من لقاح كورونا الروسي غدا وتبدأ حملة التطعيم السبت

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سي إن بي سي – تتسلم الجزائر ، غدا الجمعة، أول شحنة من لقاح “سبوتنيك في” الروسي الواقي من فيروس كورونا، فيما تخطط لبدء حملة التطعيم في اليوم التالي، بحسب وزير الاتصالات، عمار بلحيمر.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الوزير قوله إن اللقاح سيعطى أولا إلى العاملين في القطاع الصحي والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لكنه لم يقدم تفاصيل عن عدد الجرعات.
وقال بلحيمر، اليوم الخميس، إن الجزائر ستتسلم مزيدا من الجرعات من الصين والهند ودول أخرى.
وسجلت الجزائر 106 آلاف و610 حالات إصابة بفيروس كورونا و2881 وفاة في المجمل.
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