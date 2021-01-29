شركة نوفافاكس تعلن فاعلية لقاحها ضد كورونا بنسبة تزد عن 89%

سي إن بي سي – قالت شركة نوفافاكس للتكنولوجيا الحيوية، يوم الخميس، إن لقاحها ضد فيروس كورونا كان فاعلًا بنسبة تزيد عن 89% في الحماية من فيروس كورونا Covid-19 في المرحلة الثالثة من تجربتها السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة.

استندت النتائج إلى 62 إصابة مؤكدة بـ Covid-19 بين 15000 مشارك في التجربة.

وقالت الشركة إنه تم رصد 56 حالة في مجموعة الدواء الوهمي مقابل 6 حالات لوحظت في المجموعة التي تلقت اللقاح.

وقالت إن ذلك أدى إلى فاعلية لقاح تقدر بنحو 89.3%.

ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 23% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وقال ستانلي إرك الرئيس التنفيذي لشركة نوفافاكس في بيان إنه مع النتائج، فإن الشركة “لديها القدرة على لعب دور مهم في حل أزمة الصحة العامة العالمية”.

“نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا والمتعاونين والمحققين والمنظمين حول العالم لإتاحة اللقاح في أسرع وقت ممكن.”

وجدت الدراسة أيضًا أن اللقاح بدا فعالًا بنسبة 85.6% ضد البديل البريطاني، المعروف أيضًا باسم B.1.1.7.

أظهرت دراسة منفصلة في المرحلة الثانية في جنوب إفريقيا أن اللقاح ليس بنفس الفاعلية تقريبًا ضد سلالة جديدة تعصف بهذا البلد.

وقالت الشركة إن اللقاح لا يزال يعتبر فعالًا في الحماية من الفيروس، ولكن بمعدل فعالية يبلغ 49.4% فقط من بين 44 حالة Covid-19 في جنوب إفريقيا حيث تحتوي 90% من الحالات على متغير جديد مقلق.