بريطانيا تحظر الرحلات المباشرة من وإلى الإمارات بسبب كورونا

– حظرت بريطانيا رحلات الركاب المباشرة من الإمارات وإليها اعتبارا من يوم الجمعة، لتغلق أنشط مسار جوي دولي في العالم من دبي إلى لندن.

وقالت بريطانيا إنها أضافت الإمارات وبوروندي ورواندا لقائمة الحظر المرتبطة بفيروس كورونا قلقا من احتمال انتشار سلالة متحورة جديدة من الفيروس رُصدت أول مرة في جنوب أفريقيا.

وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر “هذا يعني أن من كانوا في هذه البلدان أو مروا بها سيُمنعون من الدخول باستثناء البريطانيين والأيرلنديين وأصحاب الجنسيات الأخرى الذين يحملون حقوق إقامة، وعليهم عزل أنفسهم عشرة أيام في المنزل”.

وقالت كل من شركة طيران الإمارات والاتحاد للطيران على موقعها الإلكتروني إنها ستعلق كل رحلات الركاب المتجهة إلى بريطانيا بدءا من الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة مع بدء الحظر البريطاني.

ونصحت وزارة النقل البريطانية رعايا المملكة المتحدة الموجودين في الإمارات حاليا باستخدام مسارات رحلات طيران تجارية غير مباشرة إن كانوا يرغبون في العودة إلى بريطانيا.

وكان المسار من دبي إلى لندن أنشط مسار جوي دولي في العالم في يناير إذ شغل الركاب 190365 مقعدا مقررا خلال الشهر وفقا لبيانات أو.إيه.جي لبيانات رحلات الطيران.

وعادة ما تنقل شركتا الإمارات والاتحاد أعدادا كبيرة من الركاب المتجهين من بريطانيا لوجهات مثل أستراليا عبر مراكزهما في المطارات، ما يعني أن إلغاء تلك الرحلات سيكون له آثار بعيدة.

وقالت الحكومة الأسترالية إنها ستضيف مزيدا من رحلات الطيران العارض من بريطانيا إن احتاج الأمر بعد قرار شركتي الإمارات والاتحاد إلغاء الرحلات.

وقال إيران بن أفراهام، وهو مواطن أسترالي عالق في بريطانيا بسبب القيود المشددة على أعداد القادمين إلى أستراليا، إن فرص عودته لأرض الوطن تتضاءل شيئا فشيئا.

وأضاف لهيئة الإذاعة الأسترالية “أمامنا في الوقت الحالي ثلاثة خيارات للطيران عبر الخطوط الجوية القطرية أو أول نيبون اليابانية أو الخطوط السنغافورية… كل يوم يمر يُزيد العودة للوطن صعوبة. رحلات العودة تبدأ من نحو 4000 جنيه إسترليني (5487 دولارا)”.