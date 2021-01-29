- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة أن اقتصاد فرنسا عاود الانكماش مجددا في الربع الأخير من السنة الماضية لكن ليس بالقدر المتوقع بعد أن واجه موجة ثانية من إجراءات العزل العام الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد أن ارتفع 18.5 بالمئة في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.
وتتجاوز النتيجة التوقعات بتراجع أربعة بالمئة في المتوسط في استطلاع أجرته لآراء 28 خبيرا اقتصاديا فيما تراوحت التقديرات بين -1.4 بالمئة إلى -5.3 بالمئة.
ويعني هذا أيضا أنه بالنسبة لعام 2020 ككل، انكمش اقتصاد فرنسا 8.3 بالمئة، وهذا أفضل من -11 بالمئة وهو التراجع الذي توقعته الحكومة في خططها للميزانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصاد فرنسا يعاود التراجع في الربع الأخير من 2020 بسبب إجراءات العزل العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.