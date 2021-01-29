اقتصاد فرنسا يعاود التراجع في الربع الأخير من 2020 بسبب إجراءات العزل العام

– أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة أن اقتصاد فرنسا عاود الانكماش مجددا في الربع الأخير من السنة الماضية لكن ليس بالقدر المتوقع بعد أن واجه موجة ثانية من إجراءات العزل العام الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 1.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد أن ارتفع 18.5 بالمئة في الربع السابق، حين حقق انتعاشا غير مسبوق عقب أول إغلاق عام.

وتتجاوز النتيجة التوقعات بتراجع أربعة بالمئة في المتوسط في استطلاع أجرته لآراء 28 خبيرا اقتصاديا فيما تراوحت التقديرات بين -1.4 بالمئة إلى -5.3 بالمئة.

ويعني هذا أيضا أنه بالنسبة لعام 2020 ككل، انكمش اقتصاد فرنسا 8.3 بالمئة، وهذا أفضل من -11 بالمئة وهو التراجع الذي توقعته الحكومة في خططها للميزانية.