العجز التجاري في تركيا يتسع إلى 4.53 مليار دولار في ديسمبر

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– أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي يوم الجمعة، ارتفاع عجز التجارة الخارجية في تركيا 16 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر إلى 4.53 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، مما يصل بعجز 2020 ككل إلى قرابة 50 مليار دولار.
وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 6.3 بالمئة في الشهر الماضي وارتفعت الواردات 4.3 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2019.
وفي 2020 ككل، زاد العجز التجاري 69.1 بالمئة إلى 49.915 مليار دولار.
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