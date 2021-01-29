إيرادات السياحة التركية تتراجع 65% في 2020 بسبب الجائحة

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_ أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن إيرادات السياحة التركية في عام 2020 انخفضت 65.1 بالمئة إلى 12.059 مليار دولار بما يظهر أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكشفت البيانات أيضا أن إيرادات السياحة التركية في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4 بالمئة مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.
وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.
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