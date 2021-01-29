الهند تتوقع عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال عامين

_ قالت حكومة الهند في تقرير قدمته للبرلمان اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد سيستغرق عامين للعودة إلى مستويات النمو التي كان يشهدها قبل جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الحكومة “بشكل عام، الهند قطعت شوطا في طريق التعافي السريع لمستويات ما قبل الجائحة وما يتخطاها”.

وأشارت الحكومة إلى أن حملة تحصين جماعي جارية بشكل جيد في البلاد.