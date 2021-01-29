رئيس الوزراء الياباني يتعهد بإقامة أولمبياد طوكيو كرمز للوحدة والأمل

فرانس برس _ تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الجمعة، بإقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل كرمز للوحدة والأمل، على الرغم من الشكوك المتزايدة حول مصير الحدث المؤجل من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سوجا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي أقيم هذا العام عبر تقنية الاتصال بالفيديو في الوقت الذي يواصل الوباء انتشاره حول العالم “اليابان ستستضيف الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف”.

وتابع “أنا مصمم على إقامة الألعاب التي ستجلب الأمل والشجاعة للعالم، كدليل على انتصار البشرية على الفيروس وكرمز للوحدة العالمية”.

ولقي إصراره صدى لدى اللجنة المنظمة المحلية واللجنة الأولمبية الدولية اللتين كررتا هذا الأسبوع أن الألعاب ستمضي قدما بأمان.

لكن مع استمرار تأثر العديد من البلدان العالم بتداعيات كوفيد-19 ومناطق عدة في اليابان، بما فيها طوكيو الخاضعة لحالة الطوارئ، يتزايد القلق بشأن إقامة الحدث المقرر انطلاقه في 23 يوليو.

وأجّل المنظمون الخميس أول حدث تجريبي للاولمبياد كان مقررًا في مارس بسبب قيود السفر بموجب حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء في اليابان.

وكان من المقرر أن تستضيف طوكيو بين الرابع والسابع من مارس بطولة السباحة الفنية التي ستشكل في الوقت نفسه التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة في ألعاب طوكيو الصيف المقبل، وذلك بمشاركة عشر دول في مركز طوكيو للألعاب المائية.

وأوضح المنظمون أن المنافسات ستقام بعد شهرين وتحديدا في الفترة بين الأول والرابع من أبريل المقبل.

وفي ديسمبر الماضي، كشف منظمو ألعاب طوكيو 2020 النقاب عن كتاب قواعد لمكافحة الفيروسات من 53 صفحة يقولون إنه سيسمح بإقامة الألعاب بأمان من دون لقاح، حتى لو لم يكن الوباء تحت السيطرة بعد.

إلا أن الدعم الشعبي في اليابان يتضاءل مع الاقتراب من موعد الالعاب.

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “أساهي شيمبون” في نهاية الأسبوع الماضي أن نسبة 11 في المئة فقط من استفتاء شمل 1647 مشاركًا تؤيد إقامة أولمبياد طوكيو هذا الصيف، فيما أيدت 51 في المئة التأجيل مقابل 35 في المئة مع الالغاء الكامل.