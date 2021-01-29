إتش إس بي سي: بريطانيا ستحصل على قيمة مالية عن طريق السندات الخضراء

بلومبرج _أفاد بنك إتش إس بي سي البريطاني بأنه من المحتمل أن تستفيد البلاد من تكاليف الاقتراض المنخفضة للتمويل البيئي عندما تصدر أول سندات خضراء العام الجاري.

وقالت فارنام بيدجولي، رئيسة قطاع السندات المستدامة للبنك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابلة إن: “أحد الأهداف الأساسية هو التأكد من أن دافع الضرائب في المملكة المتحدة يحصل على القيمة مقابل المال من خلال السندات الخضراء. ومن المرجح أن تحظى باهتمام أكبر من قاعدة المستثمرين المحليين”.

وقال مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة يوم الأربعاء إن “إتش إس بي سي” و “جيه بي مورجان” تم تعيينهما كمستشارين لهيكلة السندات الخضراء.

وستكون بريطانيا ممن دخلوا في وقت متأخر نسبيا إلى سوق السندات الخضراء، التي تجاوزت إصدارا قياسيا بلغ تريليون دولار العام الماضي.