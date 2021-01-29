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دوت الخليج – صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بتعديل المملكة موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين والسماح بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.
وقال المسؤول السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الجمعة، إنه تم تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021، بدلاً من 31 مارس 2021.
وأفاد المسؤول السعودي، بأن القرار جاء بناء على تصريحات وزير الصحة، بشأن تأخر تسليم الدفعات المتعاقد عليها مع الشركات المصنعة للقاح ( كوفيد ـ 19 ) في الأوقات المحددة.
وأضاف القرار اتخذ بالنظر إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.
وأكد المسؤول السعودي، على استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بذات الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تمد الإغلاق الجزئي حتى 17 مايو لتأخر استلام لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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