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وول ستريت تفتح على تراجع بعد بيانات بشأن اللقاح من جونسون آند جونسون

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_ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة على تراجع بفعل بيانات بشأن لقاح كوفيد-19 من جونسون آند جونسون أثرت على المعنويات وزادت المخاوف حيال اشتداد الأزمة بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 49.5 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 30553.91 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 9.3 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 3778.05 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 52.4 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 13284.19 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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