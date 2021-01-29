الارشيف / مال وأعمال

أمريكا تراجع سوء سلوك محتمل في تداولات بعض الأسهم

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

بلومبرج _ قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في تعليقاتها الأكثر تحديدًا حول الهوس الأخير في سوق الأسهم ، إنها تسعى لتحديد سوء السلوك المحتمل وستراجع قرارات السمسرة لوقف شراء بعض الأسهم.

أضافت اللجنة في بيان أنها تعمل عن كثب مع شركائها ، عبر كل من الحكومة والمنظمات ذاتية التنظيم ، بما في ذلك أسواق الأوراق المالية، لضمان التزام الكيانات الخاضعة للتنظيم بحماية المستثمرين وتحديد ومتابعة المخالفات المحتملة.

أضافت أنها ستراجع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الكيانات الخاضعة للتنظيم والتي قد تضر بالمستثمرين أو تمنع بشكل غير ملائم قدرتهم على تداول أوراق مالية معينة.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تراجع سوء سلوك محتمل في تداولات بعض الأسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا