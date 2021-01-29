- 1/3
- 2/3
- 3/3
بلومبرج _ قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في تعليقاتها الأكثر تحديدًا حول الهوس الأخير في سوق الأسهم ، إنها تسعى لتحديد سوء السلوك المحتمل وستراجع قرارات السمسرة لوقف شراء بعض الأسهم.
أضافت اللجنة في بيان أنها تعمل عن كثب مع شركائها ، عبر كل من الحكومة والمنظمات ذاتية التنظيم ، بما في ذلك أسواق الأوراق المالية، لضمان التزام الكيانات الخاضعة للتنظيم بحماية المستثمرين وتحديد ومتابعة المخالفات المحتملة.
أضافت أنها ستراجع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الكيانات الخاضعة للتنظيم والتي قد تضر بالمستثمرين أو تمنع بشكل غير ملائم قدرتهم على تداول أوراق مالية معينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تراجع سوء سلوك محتمل في تداولات بعض الأسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.