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الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 18 عاما

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فرانس برس _ اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، قائلة إنها تعتقد أن اللقاح مناسب أيضا لكبار السن.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان إنّها أوصت “بمنح ترخيص تسويق مشروط للقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تزبد أعمارهم 18 عن عاما”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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