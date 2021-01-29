إنتاج النفط الأمريكي يتخطى 11 مليون برميل لأول مرة منذ أبريل

_ أفاد تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط الأمريكي زاد 692 ألف برميل يوميا في نوفمبر إلى 11.124 مليون برميل يوميا، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها الإنتاج حاجز 11 مليون برميل يوميا منذ أبريل.

في الوقت نفسه، تراجع الطلب على نواتج التقطير مثل الديزل 7.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وانخفض الطلب على البنزين 13.3 بالمئة.