الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر

_ هبطت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر، إذ تزايدت المخاوف المتعلقة ببطء توزيع لقاحات كوفيد-19، في حين أدت فورة في تعاملات الأفراد إلى تقلب في وول ستريت.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 1.9 بالمئة، ماحيا جميع المكاسب التي حققها في يناير وأنهى الأسبوع على تراجع 3.1 بالمئة.

وهبط المؤشر داكس الألماني 1.7 بالمئة، وخسر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.8 بالمئة، في حين نزلت الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد بالمئة بعد بيانات مخيبة للآمال بشأن لقاح كوفيد-19 من جونسون آند جونسون.

تقوضت المعنويات في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف حيال الضرر الاقتصادي المحتمل من القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا وتأخيرات في توزيع اللقاحات.

وكانت أسهم البنوك وشركات التأمين والتعدين والنفط والغاز المرتبطة بالاقتصاد من بين الأسهم الأكثر تأثرا هذا الأسبوع، لكن الاقتصاد في كل من ألمانيا وإسبانيا سجل نموا في الربع الرابع من العام، في حين انكمش الاقتصاد الفرنسي بأقل من المتوقع.