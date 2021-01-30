علاء الزهيري يفوز بجائزة رجل التأمين لعام 2021 بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا

اعلنت مؤسسة MENA IR ومقرها لندن الفائزين بجائزة افضل عناصر التأمين علي مستوي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

واختارت لجنة التحكيم الاستاذ علاء الزهيري – العضو المنتدب لشركة gig للتامين ورئيس الاتحاد المصري للتأمين افضل رحل تامين علي مستوي الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وتعد هذه الجائزة من اهم جوائز التأمين حيث انها تعتمد بالاساس علي الانجازات التي تم تحقيقها خلال عام كامل سواء في مجال التأمين او اعادة التأمين .

واعلنت المؤسسة اليوم اسماء كافة الفائزين لجوائزها المختلفة مثل افضل شركة تأمين ، افضل شركة اعادة تأمين ، افضل شركة وساطة تأمين ، افضل رجل تأمين ، وغيرها.

وقد اجتمعت لجنة التحكيم عبر خاصية الفيديو كونفرانس عدة مرات واعلنت قائمة الفائزين في اجتماعها يوم 27 يناير.