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الصين تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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_ ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين يوم السبت أنها سجلت 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 29 يناير، وهو نفس العدد المسجل يوم الجمعة.

وأوضحت اللجنة أن 36 من الإصابات الجديدة محلية بينما جاءت 16 حالة عدوى أخرى من الخارج.

كما تراجع عدد الإصابات الخالية من الأعراض إلى 16 مقابل 42 يوم الجمعة.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89430 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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