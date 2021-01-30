الصين تحافظ على مكانتها كثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم في عام 2020

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سبوتنيك نيوز _ كشفت وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة، أن بكين حافظت على مكانتها كثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم في عام 2020، حيث وصلت مبيعات السلع الاستهلاكية إلى 39.2 تريليون يوان (حوالي 6.06 تريليون دولار أمريكي).
وقالت وزارة التجارة في بيانها الرسمي إنه من المتوقع أن تظهر السوق الاستهلاكية الصينىة اتجاها لنمو الانتعاش في العام الحالي حيث يستمر تنفيذ السياسات المختلفة لتوسيع الطلب المحلي.
وذكرت الوزارة أن الاستهلاك ما زال “حجر الصابورة” لتحقيق التنمية المستقرة للاقتصاد، ما يمثل 54.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
واحتلت الصين المرتبة الأكبر في العالم لسوق التجزئة عبر الإنترنت للعام الثامن على التوالي في عام 2020، مع ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 14.8 في المائة على أساس سنوي.
كما أظهرت البيانات الرسمية أنه تم إجراء أكثر من 24 مليون نشاط تسويق بث مباشر في عام 2020، حيث أصبح عدد كبير من كبار المؤثرين أسماء معروفة من خلال نشاطات التسويق عبر الإنترنت.
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