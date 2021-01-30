_ سجلت روسيا يوم السبت 19032 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات الرسمية إلى ثلاثة ملايين و832080 إصابة. كما أكدت السلطات وفاة 512 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 72697 وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل 19032 إصابة جديدة بكورونا و512 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.