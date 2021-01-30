وزيرة التخطيط: جاري الانتهاء من كراسة شروط مشاركة المستثمرين بتطوير مجمع التحرير

عقدت اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير استعراض الخطة الزمنية المقترحة لتطوير مجمع التحرير و خطوات التنفيذ وفق الدراسات التي أجريت من قبل عدد من المكاتب الاستشارية الدولية لوضع التصورات الخاصة بأفضل الاستخدامات المقترحة.

ووفق بيان وزارة التخطيط، شارك في الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عبر تقنية الفيديو كونفراس وذلك لبحث آخر تطورات المشروع.

وشهد الاجتماع استعراض خطة إخلاء مبنى مجمع التحرير بالتنسيق مع محافظة القاهرة والوزارات والجهات التي كانت تشغل المجمع والتي بلغ عددها حوالى 27 جهة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إخلاء المبنى وتجهيزه لاستقبال المستثمرين والمطورين الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات التطوير.

وأكدت الدكتورة هاله السعيد أن الصندوق السيادى يخطط لتحويل مجمع التحرير إلى نموذج يحتذى به في عملية إعادة استغلال الأصول وتعظيم العائد منها وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وأشارت السعيد إلى أنه تم نقل ملكية مجمع التحرير للصندوق السيادى خلال الربع الأخير من 2020، وخلال أكتوبر الماضى تم دعوة عدد من المستثمرين المصريين والأجانب للإطلاع على الأفكار المطروحة لتطوير المجمع، وبالفعل تفاعل عدد كبير من الشركات المتخصصة وأبدت الاهتمام بالمشاركة في تطوير المجمع.

وأكدت الوزيرة أنه جارى الانتهاء من وضع التصور الخاص بكراسة الشروط التي سيتم طرحها على المستثمرين لاختيار من سيشارك في عملية تطوير المجمع خلال النصف الأول من العام الجارى.

وتضم اللجنة وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.