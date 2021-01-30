اختيار CMA CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

دوت الخليج – أعلنت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية “CMA CGM”، اختيارها من قبل الحكومة المصرية لتشغيل وإدارة المحطة الجديدة للرصيف 55، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، الذي من المقرر أن تبدأ العمليات به في عام 2022.

وأشارت المجموعة الفرنسية في بيان، إلى لقاء رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال زيارته إلى مصر الثلاثاء الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وأبدت السلطات المصرية خلال اللقاء رغبتها في الدخول بشراكة استراتيجية طويلة الأجل مع المجموعة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة الجديدة للرصيف 55، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية.

وقالت المجموعة الفرنسية، إن اختيارها لهذا المشروع من قبل الحكومة المصرية استراتيجي لتطوير خدمات CMA CGM في مصر، كما يتماشى اختيار الرصيف 55 الجديد في الإسكندرية تمامًا مع رؤية المجموعة، للتطوير في مصر.

وأفادت CMA CGM، بأن تشغيل المحطة الجديدة سيخلق فرصًا لتعزيز خدماتها في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، في بلد يتمتع بإمكانات اقتصادية قوية.

وأوضحت أن مساحة المحطة الجديدة تبلغ 560 ألف متر مربع، مع وجود أرصفة بواجهة بحرية تصل إلى 2500 متر، على أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة نحو 1.5 مليون حاوية مكافئة (عشرين قدمًا)، مما سيمهد الطريق للمجموعة لاستقبال سفنها ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر وهذا سيمثل حلول اضافية للمصدرين والمستوردين المصريين. بالإضافة إلى تجارة الترانزيت.

وأكدت الشركة الفرنسية، أن هذه المحطة الجديدة ستتمكن من ربط مصر بمناطق جديدة كما ستعزز من وجود CMA CGM في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أن هذه الشراكة ستشمل أيضًا تطوير الحلول اللوجستية، والرقمنة، والمساهمة في تدريب الأجيال الشابة في المجالي البحري واللوجستي، بجانب عددا من الاستثمارات الأخرى.

وتعد مجموعة CMA CGM مساهم رئيسي في التنمية البحرية واللوجستية في مصر منذ عام 1995، كما تنظر المجموعة لمصر على أنها دولة تلعب دور استراتيجي في تطوير خدمات المجموعة، وذلك بسبب موقع مصر المميز يلعب دورًا رئيسًيا كمفترق طرق وتقاطع خطوط الشحن بين الشرق والغرب خاصة للتجارة بين إفريقيا وآسيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.

وذكرت المجموعة الفرنسية أن تواجدها في مصر سيتضمن فريق عمل يتكون من 300 موظف بـعدد 6 مكاتب لكلا من شركة CMA CGM، بالإضافة إلى شركة CEVA Logistics،كما ستشغل المجموعة 17 رحلة أسبوعية لـ 6 موانئ تربط الدولة ببقية دول العالم، وأكثر من 1400 رحلة سنويًا، بالإضافة إلى عبور نحو 712 سفينة لمجرى الملاحي لقناة السويس، البوابة الرئيسية للتجارة العالمية.

أضافت الشركة أنها عززت حضورها في مصر العام الماضي عبر التوسع في خدمة Jeddex في يوليو2020، والتي تغطي ميناء العين السخنة، وتوفر اتصالاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وكينيا والصومال بالإضافة إلى تحسين وقت العبور من مصر إلى مقديشو ومومباسا.

وفي نوفمبر، عبرت CMA CGM Jacques Saadé ، أول وأكبر سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال في العالم قناة السويس، في رحلتها الأولى على خط آسيا الفرنسي الشهير (FAL 1) التابع للمجموعة ، والذي يربط آسيا بأوروبا وعلى متنها 23 ألف حاوية مكافئة، مع تطوير CEVA Logistics، تستطيع المجموعة الآن تزويد عملائها بخدمة كاملة من الباب إلى الباب لاستكمال نشاطها البحري الحالي.