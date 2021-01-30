السعودية تسجل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

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وكالات _ أعلنت وزارة الصحة في السعودية، يوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19) في المملكة إلى 367813 حالة مؤكدة، بزيادة 270 إصابة عن المسجلة أمس.
وتم تسجيل 293 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 359299 حالات، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).
وأعلنت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة لمصابين، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6372 حالة وفاة.
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