دبي تبدأ غدا التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19

سي إن بي سي _ قالت دبي إنها ستبدأ التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني المضاد لمرض كوفيد-19، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مركز السياحة والأعمال بالشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن حملة التطعيم ستبدأ غدا الأحد وستشمل “كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة”.

وكانت إمارة دبي قد بدأت المرحلة الأولى من حملة التطعيم للوقاية من كوفيد-19 في ديسمبر باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك.