السيسي يوجه بتركيز الجامعات الجديدة على تدريس التخصصات العلمية المتطورة

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا لاستعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شارك: الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في جميع المجالات بكل محافظة في الجمهورية.

ووجه أيضًا بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيا للالتحاق بكليات تلك الجامعات كافة.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، في ذات السياق، ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الغفار منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.