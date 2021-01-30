شركة تسلا تطلق خدمة تصليح التصادمات الناتجة عن حوادث السير

سي إن بي سي – أخطرت تسلا Tesla العملاء أن مراكز خدمة الشركة ستقدم الآن خدمة إصلاح التصادمات الناتجة عن حوادث السير، وهو أمر كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يتحدث عنه منذ عام 2018.

حققت تسلا Tesla إيرادات بلغت 678 مليون دولار من الخدمات المشتركة وقطاعات أخرى خلال الربع الأخير من عام 2020، ليحقق هذا القطاع نمواً بنسبة 17% من 580 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وأشارت الشركة، من خلال إخطارها، إلى قدرتها على إصلاح كل شيء من الخدوش إلى “الأضرار العميقة في السيارات وحتى المحاور” في مراكز الخدمة الخاصة بها باعتبارها “خياراً بديلاً لورشات التصليح التقليدية”

وكشف رئيس تسلا للسيارات، جيروم جيلين عن أن الشركة ستسهدف فتح المزيد من مراكز الخدمات التي بلغ عددها 140 مركزاً في أمريكا الشمالية، من خلال إضافة 46 مركزاً خلال النصف الأول من عام 2021.

وشدد جيلين على أن الشركة تقدم أيضًا “خدمة الهاتف المحمول”، حيث تذهب مركبة خدمة Tesla مع ميكانيكي إلى سيارة العميل لإصلاحها.

وتمثل زيارات الجوال الآن 40% من جميع زيارات الخدمة في أمريكا الشمالية، وتريد Tesla زيادة هذه النسبة إلى 50% في عام 2021 بحسب جيلين