بنك الاستثمار القومي يقلص عائد شهادات المجموعة ب أجل عام إلى 6% وعامين 6.5%

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دوت الخليج – كشفت بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري عن خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي، بمختلف فئاتها، بنسب وصلت إلى نحو 3.75 نقطة مئوية.
ونالت شهادات المجموعة ب، فئتي أجل عام وعامين، النصيب الأكبر من الخفض، حيث جرى تقليص عائد الشهادة أجل عام ذات دورية الصرف الشهري من 9.75% إلى 6%.
كما انخفض عائد شهادة المجموعة (ب) أجل عامين، ذات دورية الصرف الربع سنوية، من 9.5%، إلى 6.5%.
أيضا خفض بنك الاستثمار القومي، العائد على شهادة المجموعة (ب) أجل 3 أعوام، بمقدار ربع نقطة مئوية ليبلغ 9% بدلا من 9.25%.
وكذلك انخفضت شهادة المجموعة (أ) ذات العائد التراكمي، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 9.5% بدلا من 9.75%.
كان بنك الاستثمار القومي قد خفض الفائدة على شهادة الاستثمار مجموعة (أ) والشهادة أجل عام مجموعة (ب) بمقدار نصف نقطة مئوية في مطلع ديسمبر الماضي.
فيما انخفضت الشهادة أجل عامين بالمجموعة ب بمقدار نقطة مئوية كاملة، وأجل 3 سنوات 0.75 نقطة مئوية.
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