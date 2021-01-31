كيف يمكنك المقارنة بين المواقع التسويقية في مجال العقارات

تشير الدراسات الى أن المواقع التسويقية في مجال العقارات أو ما يُعرف بإسم التسويق العقاري أصبح في مقدمة الوسائل التسويقية بالنسبة لوسطاء العقارات، فقد شاهدنا في الآونة الأخيرة كيف أصبح مجال العقارات يعتمد بشكل أساسي على التسويق الإلكتروني لما له من تأثير على العملاء، وكذلك لدوره في جذب العملاء المحتملين، مما يساهم بشكل ملحوظ في نجاح عملية شراء أو بيع الوحدة السكنية أو الاستثمارية.

ومن جانب أخر؛ نجد أن المواقع التسويقية في مجال العقارات قد انتشرت على نطاق واسع، وهنا أصبح من الضروري ان يتعرف المشتري على كيفية التمييز بين تلك المواقع، ومعرفة المواقع التي تتسم بالمصداقية والمواقع التي لا تتسم بذات القدر من المصداقية والشفافية؛ حيث انتشر الكثير من المواقع التي تهدف الى الترويج للوحدات السكنية دون الاهتمام بالكامل بمدى صدق المعلومات المقدمة لهؤلاء العملاء أو عدم الاهتمام بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المتعلقة بالمشروع العقاري.

لذلك من الضروري أن تتعرف على كيفية المقارنة بين المواقع التسويقية في مجال العقارات للتوصُّل الى افضل موقع عقاري لتحْصُل من خلاله على كافة المعلومات التي قد تحتاج اليها قبل شراء وحدتك أو وحداتك في المشروع العقاري الأمثل الذي تود استثمار اموالك به.

أول ما قد تحتاج إليه قبل جمع المعلومات اللازمة الخاصة بالمشروع العقاري الذي تنوي الاستثمار به هو اختيار الموقع التسويقي الأفضل والذي يمتلك خبرة واسعة في المجال العقاري، مواقع مثل موقع فلات اند فيلا والمواقع العقارية الأخرى التي تمتلك خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتوفر الكثير من المعلومات حول أغلب المشروعات العقارية، مما يتيح للعملاء امكانية المقارنة بين المشروعات العقارية واختيار الافضل من بينها والانسب لاحتياجاته ومتطلباته بشكل عام.

علاوة على ذلك؛ يجب أن تختار الموقع التسويقي الذي يتسم بالشفافية والمصداقية في نقله للمعلومات حول المشروعات العقارية المتاحة في السوق؛ حيث يوجد الكثير من المواقع التي تقوم بالتركيز على الترويج للمشروعات العقارية الموجودة بها، مع وضع عدد من الصور الوهمية لتلك المشروعات والتي تختلف كل الاختلاف عن ما هو متاح وموجود على أرض الواقع.

ولكي تتعرف على ذلك، هناك حيلة بسيطة يجب الاعتماد عليها وهي الابتعاد عن المواقع التي لا تذكر أي عيوب على الاطلاق أيًا كانت وبغض النظر عن طبيعة المشروع وما قد يحتويه من عيوب. حتى وان كانت تلك العيوب طفيفة أو لا تعني لك على الاطلاق، فمثلًا هناك بعض المشاريع يعيبها بالنسبة للبعض كونها بعيدة نسبيًا من العاصمة أو لكونها لا تحتوي على شبكة مواصلات جيدة تسهل التحركات بينها وبين المحافظات الأخرى. قد تكون المعلومة مهمة للبعض والبعض الآخر قد يتغاضى عنها أو يراها بديهية ومعروفة. ولكن في النهاية يجب ابرازها من قبل الموقع العقاري وترك القرار الأخير للمشتري.

ذلك العنصر بالتحديد يبرز مدى مصداقية مواقع العقارات الإلكترونية تلك أو أحد أهم العناصر التي تظهر قدر الشفافية التي تتمتع بها تلك المواقع عن دونهم من المنافسين الذين لا يستعرضون ذات المعلومات ويخفونها خوفًا من ان تؤثر على قرار المشتري، مما يضعهم ضمن المخالفين لميثاق الشرف المهني الذي يتعارض مع الشفافية في عرض المعلومات.

من جانب أخر؛ يجب عليك اختيار مواقع العقارات التسويقية التي تقدم أعداد كبيرة من المشاريع العقارية المختلفة، وذلك لكي تتمكن من تصفح تلك المشاريع والتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية المختلفة سواء التي يتم عرضها للبيع أو للإيجار، مما يتيح لك اجراء مقارنات بين تلك الوحدات واختيار الافضل لك بكل سهولة، وذلك عبر المقارنة ورؤية قدر الاتساق بين رغباتك الشخصية وبين المُقدم من تلك المشاريع من خدمات ومساحات وقيمة مقابل السعر، إلخ.. سواء كان ذلك العقار سكنيًا وتشتريه لنفسك أو لأسرتك، او استثماريًا.

وأخيرًا من الضروري عقد مقارنة بين المواقع التسويقية المختلفة في مجال العقارات لتتأكد من مدى صحة المعلومات المتوفرة على تلك المواقع خاصة في حال اعتمادك بشكل رئيسي على تلك المواقع في جمع المعلومات الخاصة بالمشروع العقاري الذي ستبدأ استثمار اموالك به، مع مراعاة الاستعانة بخبير أو مختص في المجال العقاري الذي من شأنه أن يساعدك في عملية التنبؤ باحتمالية نجاح هذا المشروع في المستقبل.