هشام توفيق يدعو بنوك الاستثمار لترجمة فرص قطاع الأعمال العام إلى صفقات

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ وجه المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الدعوة لبنوك الاستثمار لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بمحفظة الوزارة على المستثمرين، وعقد اجتماع مع مسؤوليها لبحث آليات جذب القطاع الخاص لحزمة الفرص التي أعلنت عنها الوزارة على مدار أكثر من عامين.

أضاف هشام توفيق لجريدة “دوت الخليج” إن وزارة قطاع الأعمال العام مهتمة بتوسيع قاعدة شركائها من القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات، كما أنها مستمرة في طرح الفرص الاستثمارية الملائمة للشراكات في عدة مؤتمرات أو التصريحات الإعلامية، قائلًا: “إذا لم يستمع أو يلتفت المستثمر لهذه الفرص، فكان يجب على بنوك الاستثمار المتخصصة أن تلتفت وتبتكر أفكارًا وآليات مناسبة للتنفيذ”.

وتابع: “لم يأت للوزارة بنك استثمار واحد للحديث حول هذه الفرص، على الرغم من أن طبيعة عملهم تقوم على طرح الأفكار والفرص على قاعدة المستثمرين الذين تتعامل معهم، ولعب دور فاعل في إتمام الصفقات”.

وأوضح توفيق أن وزارة قطاع الأعمال العام على دراية بطبيعة ومقومات الفرص المتوافرة لديها ولكنها ليست مطلعة على فئات المستثمرين وطبيعة تطلعاتهم الاستثمارية حتى يتثنى لها اختيار بنك الاستثمار الذي يستطيع ترجمة هذه الفرص لصفقات فعلية.

وكشف هشام توفيق عن وجود فرصة استثمارية متكاملة بمجال الخدمات اللوجيستية تضم 4 مشروعات للمخازن جاهزة للعمل الفوري، وتقع في مناطق حيوية جدًّا بالدلتا، لافتًا إلى أن هذه الفرصة تتلاءم مع مستثمري القطاع الخاص الذين تحتاج أنشطتهم الاستثمارية لأماكن تخزين بمساحات تدور مابين 40 إلى 60 ألف متر.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام أيضًا لديها فرصة استثمارية واضحة بمجال نقل الركاب، بعد دمج ثلاث شركات هي الصعيد وشرق الدلتا ووسط وغرب الدلتا، قائلًا: “بالتأكيد هناك من يستطيع إدارة وتشغيل هذا الكيان داخل مصر، ولدينا مباحثات مع أحد المستثمرين، ولكني أوجه الدعوة لكل المستثمرين المهتمين للتقدم وإبداء اهتماماتهم وتصوراتهم”.

وتابع: “نأمل في التواصل مع مستثمري القطاع الخاص الذين لديهم علاقات قوية مع الشركات الأجنبية، سواء بالوكالة أو لديهم شركات لنقل الركاب ولكن ليست لديها خطوط منتظمة، بهدف نقل هذه الخبرات وتحديد المتطلبات التي تمكن الكيان الجديد من منافسة نظرائه من القطاع الخاص العاملين في مجال نقل الركاب، خاصة أنه الأكبر حجمًا بينهم”.

إن آي كابيتال تدرس 4 شركات تابعة للطرح بالبورصة.. ولا نية لطرح حصص جديدة من الشرقية للدخان

وحول تطورات برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية والشركات التابعة للوزارة في البرنامج، قال وزير قطاع الأعمال العام إن شركة إن آي كابيتال تدرس حاليًا الشركات الأربع التي تقدمت بهم الوزارة إلى اللجنة المنوط بها برنامج الطروحات، ومن بينها شركتا النصر للتعدين ومصر لتأمينات الحياة.

واستبعد هشام توفيق طرح أي حصص جديدة من الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” على القطاع الخاص، لافتًا إلى تمسك وزارته بحصتها الحالية على الرغم من وجود شهية استثمارية مرتفعة لدى عدد من المستثمرين الراغبين في الاستحواذ الكلي أو الجزئي.

نستهدف مراجعة وتحديث محفظة استثمارات الأسهم المدارة بواسطة “MAM”

وكشف توفيق عن استهداف الوزارة مراجعة وتحديث محفظة الاستثمارات المدارة بواسطة شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية “MAM”، موضحًا أنه يقصد بتحديث المحفظة تحديد الاستثمارات التي يجب التخارج منها وليس استكمال عمليات التوسع الاستثماري فقط.

وأوضح أن “MAM” تدير أصولًا قيمتها 60 مليار جنيه حاليًا، تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات في أدوات العائد الثابت، و20 مليارًا أخرى في الأسهم، منها 3 مليارات جنيه بغرض المتاجرة و17 مليارًا استثمارات استراتيجية.

وفيما يتعلق بطرح خدمات الصوت والضوء، أكد توفيق أنه جارٍ التفاوض على الصيغة التعاقدية مع المتقدم الوحيد وهي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك نظرًا لكون الصيغة التعاقدية التي يتم إدارجها عند الطرح غير ملزمة لمقدم العرض، ولكنها أمر يخضع للتشاور والاتفاق.

انفراجة في تراخيص الارتفاعات الجديدة لفندق “شبرد” بعد تدخل وزير الإسكان.. ونسعى لإنجاز باقي خطة التطوير بوتيرة أسرع

وفي سياق متصل، أكد هشام توفيق أن يجري حاليًا إنهاء التراخيص الخاصة بالارتفاعات الجديدة لفندق “شبرد”، بعد أن تعطلت الأعمال لفترة نتيجة صدور التراخيص بنفس الارتفاعات القديمة، وهو الأمر الذي تم حله بتدخل من وزير الإسكان، متوقعًا المضي بوتيرة سريعة في استكمال خطة التطوير، وأهمها اختيار شركة الإدارة، التي تم حسمها بالفعل ولكن للاشتراك مع الاستشاري في الموافقة على التصميمات بما في ذلك المبنى الجديد للفندق.

وكانت الشركة القابضة للسياحة والفنادق قد وقعت مذكرة بالأحرف الأولى مع مجموعة الشريف القابضة السعودية بنهاية عام 2019.

ومن ناحية أخرى، كشف وزير قطاع الأعمال العام عن تقدم نحو 5 شركات لتطوير مشروع “هليوبارك” التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ضمن خطة تعاون الشركات التابعة للوزارة مع القطاع الخاص، وتوقع أن تحسم شركة مصر الجديدة خطتها لتطوير المشروع بمنتصف العام الجاري.

مباحثات مع مستثمر لإدارة شركة نقل الركاب بعد الدمج.. ومنفتحون على التفاوض مع آخرين يمتلكون مقومات محددة

كما كشف توفيق عن انتهاء التقييم الخاص بأرض مشروع “رأس جميلة”، وهناك اتفاق مع وزير الطيران على إنجاز الخطوات القادمة بوتيرة أسرع وفي مقدمتها تأسيس شركة مشتركة تمتلك الأصل وتتوزع ملكيتها بين الوزارتين وفقًا لنتيجة التقييم، ثم طرح المشروع على المطورين.

وعلى صعيد التوسعات الإقليمية للشركات التابعة للوزارة، قال توفيق إن السوق الإفريقية لها نصيب كبير من توسعات قطاع التجارة الخارجية، وجارٍ فتح 6 مراكز جديدة تابعة لشركة مصر للتصدير والاستيراد وستعمل وفقًا لطريقة جديدة، 4 مراكز منها تديرها الشركة بنفسها، بالإضافة إلى 10 مراكز أخرى على مستوى العالم ككل.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على اهتمام الاستثمار الأجنبي بمصر خلال الفترة الحالية بصورة كبيرة لم يشهدها منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن ذلك جاء بدعم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر على مستوى مشروعات البنية الأساسية واستقرار السياسات النقدية والمالية.