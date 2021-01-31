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الصين تشهد أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا خلال أسبوع

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– سجلت الصين يوم الأحد أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال ستة أيام مدفوعة بقفزة في حالات العدوى بإحدى مدن شمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أن البر الرئيسي للصين سجل 92 حالة إصابة مؤكدة يوم 30 يناير كانون الثاني وذلك في أكبر زيادة منذ 24 يناير.

ورصدت الصين 73 من الحالات الجديدة في مدينة تونجوا بإقليم جيلين.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89522 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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