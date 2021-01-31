- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– سجلت الصين يوم الأحد أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال ستة أيام مدفوعة بقفزة في حالات العدوى بإحدى مدن شمال شرق البلاد.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أن البر الرئيسي للصين سجل 92 حالة إصابة مؤكدة يوم 30 يناير كانون الثاني وذلك في أكبر زيادة منذ 24 يناير.
ورصدت الصين 73 من الحالات الجديدة في مدينة تونجوا بإقليم جيلين.
ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89522 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تشهد أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.