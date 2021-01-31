أحمد شلبي: تطوير مصر تبدأ خطتها التوسعية بمشروعات جديدة في منطقتين

بكر بهجت _ تراهن شركة تطوير مصر على محوري التسليمات وإنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات بمشروعاتها، في تحقيق أهدافها الاستثمارية خلال العام الجاري، وذلك مع عزم الشركة الوصول بعدد الوحدات المسلمة خلال العام إلى نحو 1200 وحدة في المشروعات الثلاثة التي تعمل عليها، والتي تتمثل في فوكا باي الساحل الشمالي، والمونت جلالة بالعين السخنة، وبلومفيلدز في مستقبل سيتي.

وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة ترى العديد من نقاط القوة في العام الجاري، لعل أبرزها هو خطة التسليمات التي سيتم تنفيذها، إلى جانب الدفعة التي حصلت عليها الشركة خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي والتي وصلت بها الشركة إلى مستهدف مبيعات العام.

وأضاف شلبي في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المبيعات الإجمالية بكافة المشروعات منذ إطلاقها وصل إلى نحو 21.7 مليار جنيه، موزعة على 11 مليار جنيه في مشروع المونت جلالة وبواقع ما يقرب من 4200 وحدة، ووصلت المبيعات في مشروع بلومفيلدز 5 مليارات جنيه لنحو 2400 وحدة.

وتابع أن المبيعات في مشروع فوكا باي الذي يقام بالساحل الشمالي سجلت حوالي 5.7 مليار جنيه، لوحدات عددها يقرب من 1800 وحدة.

و تستهدف تطوير مصر تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري، إلى جانب ضخ 3 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات بالمشروعات الثلاثة.

وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بوضع السوق خلال العام الجاري، أكد الدكتور أحمد شلبي أن هناك حركة كبيرة في البيع والشراء شهدتها السوق العقارية بدءًا من النصف الثاني من العام، وذلك لتعويض الهدوء الذي مرت به المبيعات خلال فترة الإغلاق الجزئي، وهو ما يمهد لاستمرار ذلك النشاط خلال العام الجاري، مدفوعًا بالعديد من المؤشرات الإيجابية.

وأشار شلبي إلى أن تلك المؤشرات تتمثل في بدء العديد من الشركات في تسليم مشروعاتها، وهو ما يشجع كثيرين على الشراء، إلى جانب تكيف الشركات مع التحديات التي مرت بها السوق وإيجادها لوسائل بديلة مكنتها من تحقيق أهدافها، لافتًا إلى أن الشركات ذات المصداقية العالية لدى العملاء وذات الملاءة المالية الكبيرة ستتمكن من الاستفادة بصورة كبيرة من الحراك الحالي للسوق.

وتبلغ مساحة المشروعات الثلاثة التي تعمل عليها شركة تطوير مصر 5.2 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، للشق السكني، غير متضمنة الاستثمارات التعليمية والفندقية، وتضم أكثر من 23 ألف وحدة، متضمنة أكثر من 800 وحدات فندقية، وما يقرب من 850 غرفة فندقية قابلة للزيادة، موزعة على نحو 10 فنادق في مشروعي المونت جلالة وفوكا باي.

وتعتزم شركة تطوير مصر خلال العام الجاري تسليم نحو 700 وحدة سكنية في مشروع المونت جلالة، و500 وحدة في مشروع فوكا باي، وجهزت الشركة في العام الماضي نحو 1000 وحدة سكنية للتسليم في كلا المشروعين.

وفي تصريحات لجريدة دوت الخليج مؤخرًا قال الدكتور أحمد شلبي، إن تطوير مصر حققت 100% من مستهدفاتها في عام 2020، والتي تتمثل في مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليارات جنيه، وأيضًا ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، موزعة على ملياري جنيه في مشروع المونت جلالة، و500 مليون جنيه في مشروع فوكا باي، و500 مليون جنيه أخرى في مشروع بلومفيلدز الذي تعمل عليه الشركة في مدينة مستقبل سيتي، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم ضخ نفس القيمة في المشروعات الثلاثة خلال العام الجاري.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر أن الشركة أطلقت مرحلتين جديدتين في مشروع المونت جلالة تحت اسم «فيا» و«إلارا»، كما أطلقت مرحلة جديدة في مشروع بلومفيلدز تحت اسم «The Vues»، وقامت بتشغيل مشروع فوكا باي خلال صيف 2020، إلى جانب التشغيل المبدئي لأول «Base Camp» في مصر داخل مشروع المونت جلالة المقام علي جبال الجلالة بالعين السخنة.

التوقيع على العقود النهائية للمشروعات التعليمية داخل بلومفيلدز بمستقبل سيتي

وتعتزم الشركة وفق شلبي، خلال العام الجاري تشغيل المرحلة الأولى من مشروع المونت جلالة، والمرحلة الثانية من مشروع فوكا باي، بالإضافة إلى الانتهاء من التوقيعات النهائية الخاصة بعقود المدارس، وأول فرع لجامعة نيو جيرسي للتكنولوجيا NJIT الأمريكية في مصر، بالمنطقة التعليمية المقامة على مساحة 90 فدانًا بمشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتي.

وأشار شلبي إلى أن الشركة تتطلع الي زيادة محفظة أراضيها بالحصول على قطعتي أرض بمدينتي الشيخ زايد والساحل الشمالي، لافتًا إلى أن الشركة ستعلن عن التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي.