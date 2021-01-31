إيهاب رشاد: مباشر كابيتال تراهن على DU.. والتحول الرقمي قاطرة المستثمرين

رنا ممدوح _ توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن يشهد عام 2021 أداء أفضل من العام الماضي الذي شهد تداعيات الموجة الأولى لأزمة كورونا، موضحًا أن العالم اكتسب خبرة واسعة للتعامل مع الأزمات المفاجئة بشكل عام.

استند رشاد في توقعه إلى النتائج المالية للشركات المقيدة بسوق المال المصرية، والتي أظهرت تعافي البعض من تداعيات أزمة كورونا خلال الربع الأخير من 2020.

وأشار إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة خلال الأعوام القادمة، بالاعتماد على التكنولوجيا في أغلب القنوات الاستثمارية المكونة للناتج المحلي، تعد من أقوى نقاط القوة للاقتصاد المصري والتي تراهن عليها مباشر كابيتال.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن تعزيز تلك الاستراتيجية من قبل الدولة يتكامل مع آليات عمل الشركة التي تستهدف تغير الثقافة المالية الاعتيادية لدى المستثمر، سواء ذات محفظة منخفضة أو ذات ملاءة مالية واسعة.

تعيين مستشار قانوني أولى خطوات مباشر للاستحواذ على شركة مالكة لصندوق استثمار

وألمح رشاد، إلى أن رؤية الدولة تتوافق مع استراتيجية المجموعة المستهدف تنفيذها، والتي بدأت بإطلاق عدد من التطبيقات الإلكترونية، وآخرها منصة DU التي يرتكز عملها على تعزيز نشر ثقافة الاستثمار والادخار، وذلك من خلال توفير العديد من الحلول الاستثمارية المزودة بتكنولوجيا مبتكرة.

وقال: «إن الشركة تراهن على منصة DU خلال عام 2021، لما لديها من مزايا منفردة عن باقي التطبيقات، واختراق هذا المجال يحتاج إلى أبحاث ومركز للتنمية»، مشيرًا إلى أن هذه المنصة هي نتاج عمل مركز البحوث والتنمية التابع لمباشر كابيتال في سيرلانكا واستغرق عامين لإصداره.

وأشار إلى أن تلك الرؤية من شأنها أن تخفف عن المستهلك الإجراءات المتعددة لفتح دفاتر للادخار، وتساهم في زيادة حجم الأموال المحلية المستثمرة.

ولفت رشاد إلى أن الضبابية حول ملامح سيناريو أزمة كورونا في ظل الموجة الثانية التي يواجهها العالم في الفترة الراهنة، من ضمن التحديات التي يتخوف منها المستثمرون، لما لها من تأثير سلبي على عامل الطلب، والذي قد ينعكس بركود واضح على الاقتصاد المصري.

وقال إن تداعيات أزمة كورونا على الشركات قد تجبر البعض لتقليل الكوادر البشرية لديهم، فينعكس ذلك سلبًا على معدلات الادخار، ويقابله استغلال لمخزون المدخرات والموظف في أي قناة استثمارية.

يراهن رشاد في قطاع سوق المال المصرية على نمو الخدمات المالية غير المصرفية بالاعتماد على تلبية احتياجات المستثمرين أون لاين، ولذلك استبعد وجود نقاط ضعف قد تثير قلق المستثمرين داخل القطاع، إلا في حال تأثر الاقتصاد ككل من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانخفاض معدلات الادخار التي تسبب تراجع الطلب على أسهم الشركات المقيدة.

وقال إن مباشر كابيتال أطلقت بالفعل تطبيقًا يسمح لعملائها بالتداول في البورصة من خلال شبكة الإنترنت دون الحاجة للتواجد بالشركة، لافتًا إلى أن مجال التداول أون لاين شهد نموًّا خلال عام 2020 بنحو 70%.

وتراهن مباشر كابيتال خلال العام الجاري 2021، على زيادة اعتماد مستثمري سوق المال على التطبيقات الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة والقطاع بصفة خاصة.

وألمح رشاد إلى أن أبرز ما يثير تخوف الشركة خلال عام 2021 هو حدوث ركود بسوق المال المصرية بسبب التطورات المفاجئة لأزمة كورونا، والتي قد تنعكس بانخفاض في الاستثمارات يسبب تراجعًا في الأرباح المستهدفة.

الشركة تستهدف نموًّا في الإيرادات بنسبة 15%-20% وتصل إلى 25% بالأرباح

وقال رشاد، إن مباشر كابيتال تستهدف خلال عام 2021 نموًّا في حجم الإيرادات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، كما تعتزم زيادة ربحية الشركة خلال العام بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف أن التوسعات الرأسية للشركة سوف ترتكز على إضافة أنشطة جديدة إلى مباشر كابيتال تخدم استراتيجيتها لاستخدام التكنولوجيا المبتكرة في الاستثمار، لافتًا إلى أن الشركة حصلت خلال يناير الجاري على رخصة أمناء الحفظ لتلبية احتياجات المستثمر الأجنبي بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه نشاط أمناء الحفظ سيتم تفعيله في الأسبوع الأول من فبراير.

تفعيل رخصة أمناء الحفظ في الأسبوع الأول من فبراير

وتابع رشاد: «انتهت الشركة قبل أيام من استيفاء الإجراءات الخاصة برخصة ترويج وتغطية الاكتتابات، وحصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبانتظار اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتماد الرخصة الجديدة».

وبشكل أفقي قال إن الشركة تستهدف التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد فروعها العاملة إلى 50 فرعًا على مدار السنوات الخمس القادمة.

وحول خطط الشركة لصفقات الدمج أو الاستحواذ، قال إن مباشر كابيتال بصدد الاستحواذ على شركة غير مقيدة بالبورصة المصرية، تمتلك أحد صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالتحرك في الإجراءات اللازمة للاستحواذ وكانت أولى خطواتها هي تعيين مستشار قانوني للصفقة.