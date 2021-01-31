خليل البواب: 27 مليار جنيه إجمالي المحافظ والصناديق المدارة من مصر كابيتال

فاروق يوسف _ تستعد شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، للتوسع في أنشطة استثمارية جديدة بقطاعات مختلفة خلال العام الجاري، بحسب خليل البواب الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس حاليًا عقد صفقات استحواذ سيتم الإعلان عنها حين وصولها لمراحل متقدمة.

ندرس عقد صفقات استحواذ والإعلان عنها حين وصولها لمراحل متقدمة

وأوضح البواب في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، أنه جار العمل على إطلاق خدمات جديدة تخص الأفراد والشركات على حد سواء، خاصة أن مصر كابيتال تدير حاليًا ما يزيد على 27 مليار جنيه في صورة محافظ مالية وصناديق استثمار بالإضافة إلى محفظة استثمارات مباشرة قيمتها الاستحواذية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وهو ما يعطيها مساحة للتوسع وتوفير مزيد من الخدمات لكل القطاعات.

نمتلك محفظة استثمارات مباشرة قيمتها الاستحواذية تقدر بنحو 12 مليار جنيه

وأكد أن الشركة تركز على دعم قطاعي الأفراد والشركات، وما يشملها من مؤسسات وهيئات اقتصادية تتبع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتوفر لهم التمويل اللازم لتنفيذ توسعاتهم سواء كان في صورة دين أو طرح سندات أو في شكل مساهمات أو أسهم، هذا بالإضافة إلى مساعدة هذه الشركات في إدارة استثماراتها عن طريق المحافظ المالية أو صناديق استثمار.

وأشار إلى أن مصر كابيتال نجحت بالتعاون مع ﺷﺮﻛﺔ ثروة كابيتال القابضة في ترتيب وترويج الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، كما أنها أدارت طرح أول صناديقها الاستثمارية في سوق صناديق أدوات الدخل الثابت من خلال شــركة ثروة لتأمينات الحياة، لافتًا إلى أن هذا الصندوق يعد باكورة منتجات الشركة التي ستسهم في تطوير الاستثمار في مصر، ولذلك تركز عليه الشركة في عملياتها خلال الفترة المقبلة.

وقال البواب، إن الشركة تعتمد على أدوات محورية تمكنها الانطلاق والتوسع في السوق وتحقيق مستهدفاتها، ومنها المركز المالي القوي، التي تتمتع به، حيث يصل رأسمالها المدفوع إلى 4.2 مليار جنيه، وهو من أعلى رؤوس الأموال المدفوعة في هذا القطاع، وهو أيضًا ما يعطي الشركة قدرة تنافسية مدعومة من المساهم الرئيسي بنك مصر والذي ساعدها في إرساء منظومة عمل مؤسسية ساهمت في تعزيز محافظها واكتسابها ثقة عملاءها من الشركات والأفراد.

الاستراتيجية الجديدة تعتمد على مركز مالي قوي ونظم تكنولوجية حديثة

وأضاف: من الأدوات المتاحة لشركة مصر كابيتال هى الاعتماد على قاعدة من النظم والحلول التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة للعملاء، وتطويرها بشكل أوسع بما يتناسب وتطلعاتهم، هذا إلى جانب العنصر البشري، وخلق إدارة متميزة تتمتع بخبرات واسعة بأعلى درجات الاحترافية في مجال الاستثمار، حيث بدأت الشركة بعشرة موظفين فقط حتى وصلت إلى 80 ومن المخطط الوصول إلى 150 موظف في 2021.

وأشار إلى أن الشركة تدرس السوق جيدًا، وترحب بالدخول في أي تحالفات سواء كانت تابعة للحكومة أو القطاع الخاص، خاصة و إن كان الهدف من هذا التحالف إحداث مردود قوي وواسع الانتشار في بيئة الأعمال، ورفع الكفاءة والقدرة على استقطاب مستثمرين جدد محليين وأجانب، منوهًا إلى أن حجم قاعدة المستثمرين في السوق لم يطرأ عليه أي تغيير جذري أو تطور على مدار العشرين عامًا الماضية.

نرحب بالتحالفات الهادفة لاستقطاب مستثمرين جدد محليين وأجانب

ودعا الشركات العاملة في القطاع للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مباشر لطرح روشتة عمل تهدف إلى الوصول إلى قاعدة العملاء المستهدفة، واستقطاب شرائح جديدة، وتوفير بدائل استثمارية عديدة لكافة المستثمرين.

ولفت خليل إلى أن أزمة كورونا جاءت على رأس التحديات التي واجهت الشركة خلال العام الماضي، وكان لها تأثير في بطء بعض العمليات الاستثمارية، ولكنها لم تمنعها، وذلك نتيجة حالات الإغلاق التي شهدتها البلاد نتج عنها صعوبة في حركة السفر والتنقل.

وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي خلال أزمة كورونا لما أسهموه من إجراءات ومبادرات ساندت القطاعات كافة والأنشطة الاقتصادية التي تضررت من التداعيات السلبية للأزمة.