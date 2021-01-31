مصر لصناعة الكيماويات تحقق أرباح بقيمة 82.3 مليون جنيه خلال 6 أشهر بارتفاع 4.7 مرة

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات نمو في صافي الربح بعد الضريبة بمقدار 4.7 مرة، ليصل إلى 82.262 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 14.339 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت الإيرادات وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 248.635 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 153.591 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 121.540 مليون جنيه، مقابل 43.591 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.12 جنيه مقابل 0.20 جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها إلى زيادة الطلب على منتجاتها خلال الستة اشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة عن العام السابق.