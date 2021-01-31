كولونيال لرأس المال المخاصر تقلص حصتها في نايل سيتي للاستثمار إلى 11.83%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة كولونيال لرأس المال المخاطر حصتها في رأسمال نايل سيتي للاستثمار من 13.01% إلى 11.83%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كولونيال قامت ببيع عدد 86.627 ألف سهم من أسهم نايل سيتي للاستثمار مقابل 29.823 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 344.28 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 55.68%.
الجدير بالذكر أن اميوزمنت للاستثمارات السياحية والعقارية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية نايل سيتي للاستثمار بنسبة 28.167%، تليها المصرية للاستثمار والتنمية بنسبة 13.2043%، ثم كولونيال لرأس المال المخاطر بنسبة 11.83%.
وتستحوذ او إس سيتي على حصة بنسبة 8.401%، يليها هورايزون كابيتال جروب بنسبة 8.393%، ثم إن إن إس سيتي بنسبة 8.303%.
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